Bestelbus met mogelijk drugsafval gevonden in Veenendaal

Diftar Veenendaal ter discussie

7 november VEENENDAAL - Blijven de Veenendalers betalen voor hun restafval (diftar) of wordt dat over enkele jaren weer afgeschaft? B en W houden niet ten koste van alles vast aan diftar. ,,Maar we adviseren om er mee door te gaan’’, aldus wethouder Martijn Beek. ,,Het is nu te vroeg om naar nascheiding te gaan.’’