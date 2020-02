Bestuurder draagt geen gordel en raakt zwaargewond bij frontale botsing op A12 bij Veenendaal

Madelon (14) kan eindelijk weer uit de donkere kamer, dankzij behande­ling in Amerika

23 februari De heenreis ging in een rolstoel, de terugvlucht op eigen benen. De trip in januari naar Amerika is er één om nooit meer te vergeten voor de 14-jarige Madelon Köhnen. De Veenendaalse werd daar in een kliniek grotendeels verlost van hersenletselklachten. Geen donkere kamer meer voor haar, maar ‘gewoon’ weer naar school en leuke dingen doen. ,,Ik heb mijn leven terug.”