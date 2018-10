Bestuurder van te water geraakte auto spoorloos

Man die tbs-kli­niek ontvlucht­te en overval pleegde moet nu eerst de cel in

14:28 VEENENDAAL – Een ontsnapte tbs’er die in augustus 2017 een Zeeman-filiaal in Veenendaal en een winkel in Rotterdam overviel, is dinsdag door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Er was twee jaar celstraf en een nieuwe tbs-maatregel geëist.