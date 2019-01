Bestuurster slaat over de kop in Veenendaal en raakt gewond

Vrouw met twee kinderen achterin raakt van de weg en gewond na botsing met andere auto

4 januari VEENENDAAL - Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt nadat zij met twee kinderen in de auto in de berm belandde. Zij schampte een andere automobilist op de Randweg-West in Veenendaal en werd daarna vermoedelijk onwel.