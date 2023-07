Criminali­teits­mel­din­gen Utrechtse Heuvelrug nemen af: vooral deze incidenten worden minder gemeld

Het aantal criminaliteitsmeldingen in de Utrechtse Heuvelrug is in het eerste halfjaar van 2023 afgenomen. De gemeente telt er tot eind juni 682. Dat is 9 procent minder dan vorig jaar.