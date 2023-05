Bewolkte dag in Veenendaal

Meisje (10) dat in elkaar werd getrapt door twee mannen slaapt slecht en durft niet naar buiten: ‘Blij met alle steun’

Een 18-jarige jongen uit Ede is vrijdagochtend veroordeeld voor het mishandelen van een 10-jarig meisje bij een zwembad in Veenendaal. Zijn stiefvader (43) moet nog voor de rechter verschijnen. Op social media wordt opgeroepen om het meisje kaarten te sturen. Ze heeft nog last van de mishandeling, aldus de initiatiefnemer van de actie. ,,Ze slaapt slecht en is bang om naar buiten te gaan.”