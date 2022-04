Bezorger met geweld beroofd van bestelbusje in Veenendaal: politie zoekt getuigen

Op het Koningsschot in Veenendaal is afgelopen vrijdagochtend een pakketbezorger beroofd van zijn bestelbus. Het slachtoffer werd rond 10.45 uur met geweld uit zijn busje getrokken. De dader(s) zijn er vervolgens in de witte bestelbus mét pakketjes vandoor gegaan.

De politie meldt dat kort na het incident de bestelbus is teruggevonden op de Emmerschans in Veenendaal. Het is nog onduidelijk of er iets is buit gemaakt. Naar omstandigheden maakt het slachtoffer het goed.

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De recherche is op zoek naar getuigen van dit incident: buurtonderzoek heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd.

Ooggetuigen die iets hebben gezien tussen 10.30 en 11.00 uur in de omgeving van het Koningsschot of de Emmerschans in Veenendaal, worden gevraagd zich te melden bij de politie. Ook is de politie geïnteresseerd in dashcam- of camerabeelden die de Politie Veenendaal nog niet heeft bekeken.