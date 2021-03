Bezorgfietsen van Veenendaals bedrijf Delivery Support zijn niet aan te slepen: ‘Mensen zien liever een bezorgfiets in de straat dan een busje’

Dankzij corona is de vraag naar bezorgfietsen groter dan ooit. ,,Toen vorig jaar in de persconferentie bekend werd gemaakt dat het land op slot ging, stond er de volgende ochtend een rij voor de deur. Ik wist niet wat ik zag. Ondernemers wilden meteen een fiets afrekenen en meenemen’’, vertelt directeur en partner Tommy Heining van Delivery Support.



De roots van de Veenendaalse onderneming liggen in New York Pizza, omdat twee franchisenemers van de keten een servicepartner nodig hadden voor bezorgfietsen. ,,De fietsenmaker om de hoek is qua openingstijden en reparatietijd niet afgestemd op een horecabedrijf. Daarom hebben de franchisenemers zelf monteurs in dienst genomen en daaruit is in 2018 Delivery Support voortgekomen.”



Achthonderd klanten in heel Nederland

Inmiddels heeft het bedrijf zo’n achthonderd klanten door het hele land, die er ook voor het kopen of leasen van elektrische bezorgfietsen, -brommers en -scooters terechtkunnen. Het grootste deel van de afzet betreft e-bikes. ,,Het duurde even voordat bedrijven de overstap van een scooter naar een bezorgfiets durfden te maken. De aanschafwaarde van een e-bike is gelijk of hoger en daardoor was een deel van de markt nog afhoudend.”