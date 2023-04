Blije gezichten bij zonovergoten Koningsspelen in Veenendaal: ‘Het leukste was wel tikkertje’

Hijsen regenboog­vlag ook in het zo tolerant geachte Wageningen nodig

Op vele plekken in het land hijsen lhbtiq+-organisaties en gemeenten zaterdag de regenboogvlag. In Wageningen gebeurt dat om 09.30 uur voor het stadhuis op de Markt door SHOUT en de gemeente. ,,Het is niet alleen een uiting van ongenoegen tegen de gebeurtenissen in Eindhoven", zeggen Kees van Asselt, voorzitter van SHOUT Wageningen, en wethouder Guido van Vulpen bijna in koor.