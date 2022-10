Blind winkelen, dat valt nog niet mee: ‘Met stok en hond kom ik een eind’

In Veenendaal verdronken Mariusz (48) had te veel gedronken, maar politie sluit misdrijf nog niet uit

De politie kan nog altijd niet uitsluiten of de dakloze Pool die bijna vier weken geleden werd gevonden in het Omleidingskanaal van Veenendaal, door een misdrijf om het leven kwam. Wel is de doodsoorzaak van de man bekend.

23 september