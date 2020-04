Bloemist Ton mag door regels niet op markt staan: ‘Dit voelt als rechtsongelijkheid’

File voor de stort: in Veenendaal zelfs anderhalf uur

18:29 VEENENDAAL - Zelfs op een gewone maandag moet je geduld hebben als je spullen naar de stort wil brengen. In Veenendaal maar liefst anderhalf uur. En in de andere afvalbrengstations van ACV in Ede en Wageningen is het niet veel beter. Het lijkt wel of iedereen zijn huis aan het opruimen is en van zijn troep af wil.