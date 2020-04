Boekverkoper stuurt maand na rel mail naar Özcan Akyol: ‘Zie dat je overal meninkje over hebt’

VEENENDAAL - De boekverkoper die eerder dit jaar door Özcan Akyol pretentieus en onnavolgbaar werd genoemd, heeft weken na de rel daarover een e-mail naar de columnist gestuurd. In een wat rancuneuze mail schrijft Albert van Kooten dat Eus ‘nog steeds overal een meninkje over heeft’ en dat het succes van de boekenweek ‘niet aan zijn boeken lag'.

Begin maart ontstond er ophef over de boekverkoper. In het Boekenweekessay ‘Generaal zonder leger’ schilderde Akyol hem af als zeer pretentieus en onnavolgbaar.

Zo zou hij zich laatdunkend uit hebben gelaten over lezers die de ‘boekjes’ van Lucinda Riley verkiezen boven hogere literatuur. Riley is onder meer bekend van de succesvolle boekenreeks ‘De zeven zussen'.

‘Ik hoor niet zoveel van je’

De boekhandelaar vraagt in een e-mail, die hij deze week schreef, hoe het ervoor staat in Deventer. ‘Ik zie dat je nog steeds overal een meninkje over hebt. Dat doet het volk goed. Verder hoor ik niet zoveel van je, dat went snel en is niet onprettig', schrijft Van Kooten.

Verderop schrijft hij dat de uitstekende boekenweek niet lag aan de boeken van de columnist, corrigeert hij een fout van Akyol en hoopt hij dat Akyol ‘stil en gezond’blijft’. ‘Ik geloof dat deze boekhandelaar een beetje rancuneus is. En dat hij nog steeds aan me denkt. En dat de fles vroeg wordt ontkurkt in Veenendaal', schrijft Akyol over de e-mail.

‘Was benieuwd hoe het met hem ging’

In een reactie aan De Gelderlander laat Van Kooten weten dat hij ‘benieuwd was hoe het met Akyol zou gaan'. ,,Ik zie hem bijna niet meer op televisie verschijnen, dus ik wilde eens informeren. Mijn vrouw heeft hem zes weken geleden ook een e-mail gestuurd. Daar kwam nooit een reactie op. Eerder deze week hadden we het daarover, waarop ik besloot hem eens te mailen.”

Hij noemt zijn mail zelf niet rancuneus. ,,Dat is niet de intentie. Ik wilde hem wat laten weten en ben verder niet boos op hem. Al vind ik zijn mening soms wel ongefundeerd. Ik hoop oprecht van hem te horen, maar ik ga er niet vanuit.”

Verkoop ging goed