Boeren brengen ook voedselpakket naar ziek Kamerlid Bisschop, bij hem thuis in Veenendaal

VIDEO Kinderbur­ge­mees­ter Hugo (11) officieel geïnstal­leerd door Veenendaal­se raad

16 oktober VEENENDAAL - Hugo Wennekes, de nieuwe kinderburgemeester van Veenendaal, is in de digitale raadsvergadering van donderdag officieel geïnstalleerd door de gemeenteraad. Nadat de 11-jarige zijn plannen in een video had gepresenteerd, stemde de raad in met zijn installatie.