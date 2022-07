Boeren voeren actie op oprit A12 bij Veenendaal: tractoren op de vluchtstrook en hooibalen in brand

Atletiek­baan VAV wordt volledig vernieuwd: ‘Straks weer mooie wedstrij­den op onze baan’

Bij atletiekvereniging VAV in Veenendaal wordt hard gewerkt aan de nieuwe 400 meterbaan, die in september klaar moet zijn. Het versleten kunststof van de oude baan is volledig verwijderd en wordt na recycling ter plekke op sportpark Spitsbergen direct verwerkt in de nieuwe toplaag.

16 juni