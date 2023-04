Bomeninspecteur gaat de kostbare bomen van Veenendaal bewaken bij graafwerkzaamheden

Vernielin­gen in parkeerga­ra­ge, politie pakt zeven verdachten op waaronder drie Rhenenaren

Een groep vernielzuchtige mannen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een enorme ravage aangericht in parkeergarage Stadserf P1, aan de Hagenborgh in Almelo. Er is grote schade aangericht aan slagbomen, borden, ruiten, apparatuur en verlichting.