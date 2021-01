Boodschappencijfers van Picnic: Utrechters kopen vooral wc-papier en Veenendalers eierkoeken

Het begon met de Veenendaal­se Top 10, nu presen­teert dj Jan-Wil­lem Roodbeen voor de vijftiende keer de Top 2000

24 december De Top 2000 is zo immens populair dat dj Jan-Willem Roodbeen zich soms erg nietig voelt. De Veenendaler beseft die populariteit maar al te goed. Vanaf donderdagnacht staan in veel Nederlandse huiskamers de radio- en televisiezenders weer op NPO Radio 2 ingeschakeld. En Roodbeen is er weer bij.