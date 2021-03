Boom waait op spoor: geen treinverkeer tussen Veenendaal en Driebergen

Handen op elkaar Voi­ce-optreden Veenenda­ler Lucas van Roekel: 'Het was heel, heel, heel, heel, heel, heel erg goed’

27 februari VEENENDAAL - ‘Heel erg goed’ en ‘supermooi’: de coaches in The Voice of Holland staken de loftrompet over het optreden van Veenendaler Lucas van Roekel. Tijdens de uitzending vrijdagavond bleek dat hij bij alle vier de coaches de handen op elkaar kreeg.