Botsing A1 bij Terschuur: man raakt zwaargewond, twee rijstroken afgesloten

Leerlingen basis­school De Olijfboom in Kanalenei­land geëvacu­eerd na brand in wc

Er is brand ontstaan in de wc van basisschool De Olijfboom in Kanaleneiland. Dit gebeurde in de wc van groep 3 en 4. Niemand is hierbij gewond geraakt. De brandweer kwam om de brand te blussen. Ook drie politieauto’s kwamen ter plekke. De school is geëvacueerd. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk, volgens de brandweer.

17:45