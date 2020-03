Bouwers toch niet vervolgd voor snijden motoragent op A 12 tijdens protestdag

blog Veenendaal is een stad. Punt.

16 maart Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de grootste in het land? In de Gelderse Vallei is dat Ede maar Veenendaal zit de stad op de hielen. In de kerncijfers van de gemeente Ede las ik dat de stad Ede in 2019 ruim 74.000 inwoners heeft. Veenendaal zit al over de 66.000 inwoners. En groeit als kool.