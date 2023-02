Bouwmedewerker raakt gewond op bouwplaats nieuwbouwwoning in Voorthuizen

Binnen­plaats Turkse Grote Moskee verzamel­plek voor hulpgoede­ren: ‘Mensen willen iets tastbaars doen, dat merken we’

De deels overdekte binnenplaats van de Turkse Grote Moskee in Ede staat dinsdagavond steeds voller met hulpgoederen. Vooral verpakt in stevige bananendozen. Binnen afzienbare tijd vertrekt de lading per vrachtwagen of vliegtuig naar Turkije.

7 februari