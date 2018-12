Bovendeert Schoenen failliet, winkels Tiel en Veenendaal voorlopig open

Eigenaar reparatie­win­kel blijft in cel voor roof iPhones

12 december VEENENDAAL - Een 27-jarige man uit Zutphen moet voorlopig in de cel blijven op verdenking van betrokkenheid bij de roof van 300 iPhones in Veenendaal. De Utrechtse rechtbank wees woensdag op een pro forma-zitting het verzoek van zijn advocaat af om de verdachte uit voorarrest vrij te laten, in afwachting van zijn berechting.