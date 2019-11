Boze bouwer alsnog cel in omdat hij motoragent op landelijke protestdag zou hebben afgesneden

Dat zegt Jelco Beijer uit Lunteren, bestuurslid van de actiegroep Grond in Verzet. De 40-jarige man werd pas deze week gesommeerd zich te melden op het politiebureau in Arnhem. Na een nacht in de cel te hebben doorgebracht, werd hij vrijdagmiddag weer vrijgelaten.

Quote Hij zegt onschuldig te zijn. Hij zat niet eens achter het stuur van de bus, maar was bijrijder Jelco Beijer, Grond in Verzet

Misverstand

Volgens Beijer is er sprake van een misverstand. ,,Hij zegt onschuldig te zijn. Hij zat niet eens achter het stuur van de bus, maar was bijrijder.” De politie bevestigt de aanhouding donderdag van de 40-jarige man. ,,In het belang van het onderzoek kunnen we nog niet zeggen wat er bij De Klomp gebeurd is”, zegt een woordvoerder.

De aanhouding past volgens Beijer in de ‘harde’ manier waarop de politie op die demonstratiedag opereerde. Anders dan eerder bij het boerenprotest werden tijdens het bouwprotest in totaal 26 mensen aangehouden. Een van hen was Beijer, toen hij wilde vertrekken uit Den Haag. ,,Ik zou aanwijzingen van de politie niet hebben opgevolgd. Maar mijn zaak is geseponeerd.”

Actie bij bureau