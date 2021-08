‘Ik heb niemand uitgebuit’: rechtbank verlengt voorarrest van 29-jarige Veenendaler die verdacht wordt van seksuele uitbuiting

Peuter van 1,5 jaar vermist: zoekactie naar meisje in Veenendaal heeft snel resultaat

29 juli VEENENDAAL - De politie heeft deze donderdagmiddag een zoekactie uitgevoerd naar een vermist meisje van 1,5 jaar oud in Veenendaal. In de buurt van de flatwijk Pollux werd het meisje voor het laatst gezien. Na een oproep via Burgernet is het kind snel weer gevonden en met haar familie herenigd.