Brand in café Dak van de Markt, politie doet onderzoek

De kroegbaas had het toen zwaar te verduren. In 2018 werd zijn zaak in vier maanden tijd driemaal beschoten. Eigenaar Tamminga richtte zich destijds in een video rechtstreeks tot de schutter met de oproep om in gesprek te gaan.



,,Je hebt iets tegen mij of tegen mijn zaak. Besef dat je niet alleen mij treft, maar ook de mensen om mij heen. En de 20 man personeel. Jongens en meisjes van 18, 19, 20 jaar oud die als bijbaantje hier elk weekeinde een feestje komen maken. Kom langs, kom praten, laat je pistool thuis en vertel wat je wil. Misschien zeg ik wel ja. Maar dit moet ophouden!’’



Of de aanslagen van vorig jaar gelinkt kunnen worden aan de brand is op dit moment niet duidelijk, al denkt eigenaar Tamminga meteen terug: ,,Ik weet nog niet precies hoe en wat. Het roept uiteraard herinneringen op aan vorig jaar, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of we ook in die hoek moeten denken.’’