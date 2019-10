Brand in ijssalon van broer van bedreigde cafébaas Veenendaal

Incidenten

Het is al het vierde incident in een maand tijd rond zijn persoon. Vorige week brandde aan de Dijkstraat-West in Veenendaal een bestelbus vol lege lachgasflessen af.



Zijn café Het Dak van de Markt werd twee weken geleden - na eerdere beschietingen in 2018 - opgeschrikt door een brandende molotovcocktail. Precies een week later hing er een handgranaat aan de deur van de kroeg.



Na de incidenten op de Markt nam de burgemeester maatregelen, zoals extra cameratoezicht bij de horecazaken. Het lijkt erop dat dat de daders heeft getriggerd de ondernemer op andere manieren proberen te raken. Tamminga heeft tot nu toe altijd gezegd niet te weten waarom de onbekende daders het op hem gemunt hebben.