Brand in loods Overberg: veel rook en te weinig bluswater

Plan voor busjes op bedrijven­ter­rei­nen Veenendaal

7:01 VEENENDAAL - Je werkt op een Veenendaals bedrijventerrein en je wilt niet met de auto naar je werk. Dan heb je een probleem, aldus de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Want het openbaar vervoer laat daar te wensen over. Daarom overweegt de BOV om zelf busjes in te gaan zetten.