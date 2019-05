Brand in Veenendaal: een enorme knal, maar de 2-jarige Jayce slaapt door

VEENENDAAL - Een enorme knal veroorzaakte donderdagochtend kort na zes uur een brand in een klein appartementencomplex aan de Molenstraat in Veenendaal. Bijna iedereen schrok wakker, behalve de 2-jarige Jayce van Kampen.

Niemand raakte gewond. Al werden vier bewoners, die rook hadden ingeademd, nog wel even gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De brand brak uit in een appartement op de eerste verdieping, bewoond door een alleenstaande man. Johnno van Kampen werd wakker van de enorme knal: ,,Ik hoorde vervolgens geschreeuw en even later bonkte de overbuurman op onze ramen: er was brand bij mijn bovenbuurman zei hij.

Mijn vrouw en ik hebben meteen onze zoon Jayce opgepakt, die lag nog gewoon te slapen en zijn naar buiten gerend. Het was gelukkig al licht buiten, dat maakt het wat minder angstig. Over een maand gaan we verhuizen, maar dit maken we hier dan toch helaas nog even mee.’’

Goed opgevangen

Susanna kwam net aanrijden bij haar huis: ,,Dan schrik je wel even als je de brandweer bezig ziet. Gelukkig sliepen mijn 3-jarige zoon en ik de afgelopen nacht niet thuis, dat was wel een hele geruststelling.’’ Ze is weer rustig: ,,Ik heb net koffie gezet voor iedereen, in mijn eigen appartement, het komt wel goed. Ik heb geen schade.’’ Van Kampen heeft wel schade in zijn meterkast en wat waterschade: ,,Er lopen wat zwarte lijntjes over de muren. Maar het valt dus allemaal wel mee. Als de stank een beetje weggaat, willen we hier vanavond gewoon weer slapen. We zijn opgevangen door de overburen en Jayce is bij oma.’’

Buurtbewoners vertellen dat de bewoner van het appartement meegenomen is naar het politiebureau. Hij heeft tegen buurtbewoners gezegd dat er geen sprake was van kortsluiting. Politie en brandweer willen nog niet speculeren over de oorzaak van de brand. Boven de woning waar de brand uitbrak woont een alleenstaande Marokkaanse man. Mohammed werd door de brandweer van de bovenverdieping gehaald: ,,Dat was heel fijn, want het was wel schrikken’’, zegt hij.

Stank

Hoewel het behoorlijk stinkt rond het kleine appartementencomplex, dat zes woningen omvat, verwachten alle bewoners dat met uitzondering van de woning waar de brand uitbrak alle huurappartementen vandaag weer bewoond kunnen worden. ,,Ik woon hier met plezier, lekker dicht bij het centrum en meestal toch rustig’’, zegt Susanna.