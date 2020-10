Brand opslagloods in Veenendaal vermoedelijk aangestoken

Dat laat de politie donderdagochtend weten. ,,We hebben het vermoeden van brandstichting’', aldus een woordvoerder. Er is door de politie een onderzoek ingesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Hierbij worden ook getuigen opgeroepen zich te melden.



De brand werd woensdagochtend rond 5.00 uur gemeld. Het is tot op heden nog onduidelijk hoe lang de loods toen al in lichterlaaie stond.



Het leek er in eerste instantie op dat er hout bewaard werd in het pand, waardoor het voor de brandweer moeilijk was om controle te krijgen over de brand. Even na 7.00 uur meldde de brandweer dat het om een oud pand voor opslag ging, en dat het pand aan de Industrielaan leegstond.