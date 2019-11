Brandstichting in eigen flat kan verslaafde Veenendaler twee jaar cel kosten

VEENENDAAL - Stak hij bewust zijn woning in brand of was het een ongeluk met een brandende sigaret? De 28-jarige Sven V. uit Veenendaal zei dinsdag voor de rechtbank in Utrecht dat het geen opzet was. Het OM eist echter twee jaar cel voor brandstichting in zijn woning aan de Terp in Veenendaal.