Brandweer Veenendaal blust brand in achtertuin van woning

150 man op feest De Klomp en politiewa­gen in de fik, maar geen boetes uitgedeeld

20 juli DE KLOMP - Bij een groot feest in een weiland in De Klomp bij Ede werden de coronaregels met voeten getreden. De politie onderzoekt of het de organisatoren nog kan bestraffen via de rechter. Op het feest zelf werd niemand beboet.