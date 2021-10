Britse arts blijkt bevrijder: graf in Veenendaal wordt niet geruimd

Vrees voor problemen en overlast nachtwin­kels bij Veenen­daals plan dat winkels altijd open mogen zijn

5 oktober VEENENDAAL - Een nipte meerderheid in de Veenendaalse gemeenteraad wil dat winkels open kunnen wanneer ze willen. De vraag is echter of de nachtwinkel er ook komt. B en W hadden al bedenkingen en nu heeft ook binnenstadsmanager Henny Jansen zorgen uitgesproken over mogelijke overlast.