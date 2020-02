Buren hebben nog steeds last van probleemkunstenaar: ‘U moet meewerken, anders moet u weg’

Razendsnel stond een overlastgevende huurder van woningbouwvereniging Patrimonium in Veenendaal vanmorgen alweer in de rechtbank. In november had de man een uitgebreide last met voorwaarden opgelegd gekregen.



De huurder aan het Willem Alexander Park moest zich daaraan houden om te voorkomen dat het leven van zijn onderburen in een hel verandert.



De hulpverlening kreeg een half jaar de tijd om de problemen met de huurder op te lossen. Maar nu, nog geen twee maanden later, stond de hele groep weer in de rechtbank in Utrecht, omdat de woningbouwvereniging opnieuw klachten heeft gekregen.