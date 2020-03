Burgemeester Kats: ‘Heel veel Veenendalers besmet met coronavirus’

Hij trekt die conclusie uit gesprekken die hij met huisartsen heeft. Die hebben Kats laten weten dat het op de ‘hoestspreekuren’ erg druk is. Heel veel Veenendalers zitten ziek thuis. De huisartsen maken zich zorgen over hoe het er volgende week aan toe gaat en vrezen meer besmettingen.

Blijf thuis

Ede koploper

Dat geldt ook voor de andere gemeenten in de Vallei. Ede is daarbij koploper. Die gemeente telde zondag 16 officiële besmettingen. Inmiddels zijn het er 33. 5 meer dan woensdag.



In Wageningen is er een patiënt met Covid-19 bijgekomen. De teller staat nu op 4, dat waren er 3. Ook in Rhenen is er een bijgekomen. Dat zorgt ervoor dat volgens officiële cijfers die gemeente nu 2 coronapatiënten telt.