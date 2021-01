Burgemeester Kats legt gebiedsverbod op aan jongere die stenen gooide tijdens rellen: ‘Dit is ontoelaatbaar’

Veenendaal­se Lucas van Roekel weet weer indruk te maken bij ‘The Voice of Holland’

20:58 VEENENDAAL - De Veenendaalse Lucas van Roekel weet weer een verpletterende indruk te maken bij The Voice of Holland. ,,Ik had hoge verwachtingen en die maakt Lucas waar’’, zei Ali B. vrijdagavond in het televisieprogramma.