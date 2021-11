Burgemeester Veenendaal mag horeca geen lachgasverbod opleggen, beslist de rechter

update Sinter­klaas slaat Veenendaal over bij intocht maar cadeautjes worden wel bezorgd; wel te zien in Ede en Wageningen

VEENENDAAL - Geen intocht en geen Sinterklaas in Veenendaal. De geplande intocht zaterdag is vanwege corona afgeblazen en de Sint zal die dag ook niet zijn gezicht laten zien in de stad. ,,Het is niet anders, het is niet verantwoord", aldus binnenstadsmanager Henny Jansen.

9 november