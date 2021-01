Burgemeester Veenendaal sluit per direct pand waar hennepkwekerij is aangetroffen voor zes maanden

VEENENDAAL - Burgemeester Gert-Jan Kats sluit per direct een bedrijfsruimte aan de Zandstraat waar een hennepkwekerij is aangetroffen.

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor omdat omwonenden een hennepgeur roken. De politie is daarop het pand binnen gegaan en ontdekte in de bedrijfsruimte een kwekerij met 461 planten. Daarnaast was er een hennepdrogerij aanwezig. De planten heeft de politie inmiddels vernietigd.

Pand zichtbaar verzegeld

Burgemeester Kats sluit het pand op grond van de Opiumwet. Sluiting betekent dat het pand zichtbaar wordt verzegeld en niemand zes maanden lang naar binnen mag. Ook de eigenaar en huurder niet. Zij zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een hennepkwekerij in Veenendaal is aangetroffen. Twee weken geleden sloot de burgemeester een schuur in de Pelikaanstraat omdat daar een hennepkwekerij was aangetroffen. De eigenaar zou wietolie maken van de hennep.

Brandgevaarlijk

Volgens Kats was er aan de Zandstraat 11 een situatie die brandgevaarlijk was. ,,Dit kwam onder andere door het illegaal afnemen van stroom. Dit vormt een groot gevaar voor de omwonenden van het pand. Dit kan en mag niet getolereerd worden. Ik zal wederom overgaan tot een sluiting. In Veenendaal is geen ruimte voor dit soort praktijken”, laat de burgemeester weten.