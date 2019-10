Burgemeester Veenendaal verzekert zich van ‘maximale inzet’ politie en OM na nieuwe aanslag

Tent opgezet voor bezorgde bewoners

Aanslagen lijken gericht op Sytse Tamminga

De poging tot brandstichting is een vervolg op de reeks eerdere aanslagen . Die is drie weken geleden opnieuw begonnen. Ze lijken allemaal gericht op ondernemer Sytse Tamminga. Aanvankelijk was café Het Dak van de Markt, waar Tamminga uitbater van is, nog doelwit. Eerst met een molotovcocktail door de ruit, een week later hing er een handgranaat aan de voordeur.

Afgelopen donderdag brandde verderop in Veenendaal, aan de Dijkstraat-West, een bestelbusje van Tamminga’s lachgashandel uit. Eigenaar Piet Tamminga van de ijssalon, de broer van Sytse, reageerde woensdagochtend woest. ,,Hoe lang gaan we dit nog tolereren als gemeenschap? Wij zijn hardwerkende mensen die een boterham proberen te verdienen.’’



Onder vuur

De geschrokken ondernemer snapt echter ook dat dit niet los gezien kan worden van de reeks eerdere aanslagen richting zijn broertje. ,,Hij ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur, terwijl er helemaal niets aan de hand is. Als er echt iets was, zou de burgemeester wel hebben ingegrepen.’’



Ondertussen maakt Tamminga zich wel zorgen. ,,We hebben een jong gezin. Wat is de volgende stap?’’



De politie wil tot nu toe niets loslaten over een mogelijk motief. Tal van vragen over de kwestie worden ‘in het belang van het onderzoek’ onbeantwoord gelaten. Wel laat de politie weten op zoek te zijn naar getuigen van het laatste incident in de ijssalon. De politie bevestigt uit te gaan van brandstichting.