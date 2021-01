Burgemeester Veenendaal zegt lidmaatschap SGP op: ‘Partij en ik zijn uit elkaar gegroeid’

Volgens een statement op Kats’ twitterpagina is het stopzetten van zijn SGP-lidmaatschap ‘het resultaat van een langlopend proces, waarbij ik tot de conclusie kom dat de partij en ik in de loop van jaren politiek uit elkaar zijn gegroeid. Niet op één specifiek punt, maar op meerdere onderwerpen en standpunten’. Het laatste zetje Wel geeft hij te kennen dat ‘de discussie van afgelopen weekend rondom het online partijcongres ’ het laatste zetje gaf. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, gaf daar te kennen een samenwerking met Forum voor Democratie niet uit te sluiten. Van der Staaij reageerde daarmee op uitspraken van de nieuwe SGP-partijvoorzitter Dick van Meeuwen in het Nederlands Dagblad. Die zei daarin juist een ‘duidelijk nee’ tegen samenwerking met Forum.

‘Lijn over’

Daarop tweette Kats dat hij zijn lidmaatschap van de SGP aan het heroverwegen was. ‘Met heulen met openlijke antisemieten ga je een lijn over, die je niet over moet willen gaan. Jammer dat (de) partij deze lijn niet trekt’, schreef hij in een reactie.



De discussie rond het partijcongres was dus de druppel. ,,Daarbij gaat het mij niet over de vraag of je partijen of mensen op voorhand uitsluit’’, schrijft de burgemeester.