Burgemeesters doen klemmend beroep op kerken: ‘Hou de deur dicht met kerst’

Update Twee gewonden bij steekinci­dent bij flat Veenendaal: slachtof­fer vlucht naar politiebu­reau

16 december VEENENDAAL - Bij een steekpartij in Veenendaal zijn maandagavond twee mannen gewond geraakt. Eén van de gewonden vluchtte naar het nabijgelegen politiebureau. Agenten zagen even later een tweede gewonde in de omgeving van een flatgebouw aan de Palmen Grift.