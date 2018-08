Bus met pech op A12 zorgt voor vertraging bij Veenendaal

Update/Video ‘Overleden’ vrouw Van der Valk Veenendaal leeft nog

13 augustus VEENENDAAL - Een vrouw die maandagmiddag ogenschijnlijk levenloos werd aangetroffen in het Van der Valk-hotel langs de A12 bij Veenendaal, is nog in leven. De politie meldde maandag eerder dat er een stoffelijk overschot was gevonden in het hotel.