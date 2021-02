Buurtbewoner in Veenendaal vertrouwt mannen met emmers niet en belt politie

Maartens grand café sluit de deuren, hoeveel gaan er volgen? ‘De horeca laat ik achter me’

3 februari VEENENDAAL - Onzekerheid over de maatregelen tegen corona en amper toekomstperspectief: ondernemer Maarten Bochane is het zat en sluit de deuren van zijn grand café De Markt in Veenendaal. Na 6,5 jaar trekt hij de stekker eruit. Volgen er meer kroegen in de regio?