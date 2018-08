Café Het Dak van de Markt voor tweede keer in korte tijd beschoten

OM eist 2 jaar cel voor xtc-lab in Veenendaal

24 augustus VEENENDAAL/ EDE - Een 28-jarige Veenendaler hield vrijdag in de rechtbank hardnekkig vol dat hij niets met een drugslab in Veenendaal te maken had. De officier van justitie was er toch van overtuigd dat de man betrokken was bij de bereiding van 8500 xtc-pillen. Het OM eiste 2 jaar gevangenisstraf.