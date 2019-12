Cafébaas Veenendaal over beschietingen en branden: slachtoffer van strijd tussen criminele bendes

Veenendaal­se molen De Vriend­schap alsnog verkocht, nieuwe eigenaar wil dagbeste­ding houden

15 december VEENENDAAL - Molen De Vriendschap in Veenendaal is voor anderhalve ton verkocht aan Ingenious Tomorrow uit Ede, op voorwaarde dat de monumentale molen in gebruik blijft. Voor de huidige molenaars is het nog onduidelijk of ze mogen aanblijven.