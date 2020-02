Cafetariahouder Fen Yang hoort dingdong en staat oog in oog met een overvaller

Jongeren hebben lak aan lachgasver­bod in cafés in Veenendaal: ‘Laat ons toch lekker’

4 februari VEENENDAAL - Veel jongeren halen hun schouders op over het verbod op lachgas in de Veenendaalse cafés. Ook al heeft burgemeester Gert-Jan Kats het gebruik per 1 februari verboden, de jeugd is niet van plan er zich aan te houden. Aan patronen komen ze wel. ‘Ik ga er helemaal los op’.