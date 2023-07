Campagne tegen straatintimidatie in Veenendaal

MET VIDEO Foruzan (19) uit Veenendaal ervaart voor het eerst hoe het is op school te zitten: ‘Dit is voor mij de fijnste plek, voor alles’

Lezen, schrijven én praten in het Nederlands is alles voor Foruzan Bakhtiary. Als kind van vluchtelingen zat ze in Iran nooit in een klaslokaal. Ze haalt dat nu dubbel en dwars in. ‘Ik leef de dromen van mijn jeugdleeftijd’.