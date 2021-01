Carla Dik-Faber verlaat het Haagse pluche: ‘Het voelt echt alsof ik aan de handrem heb getrokken’

De Veenendaalse zag de polarisatie in Den Haag toenemen, haar baan werd drukker en drukker. Of de verslaggever het niet vervelend vindt dat ze even een kop thee drinkt voor de webcam. ,,Ik ren vandaag van het ene naar het andere overleg, er zit niet zo veel pauze tussen.’’

Wanneer dacht u: ik stop ermee?

,,Ik had gesolliciteerd voor een plek op de lijst, ging ervan uit dat ik nog een periode door zou gaan. Maar ik deed de deur achter me dicht en dacht meteen: er gaat iets niet goed. Ik denk dat ik mijn twijfel overschreeuwde. Je gaat dingen op een rij zetten voor jezelf. Floreer ik nog in deze omgeving waarin het zo gepolariseerd is?



,,De werkdruk is enorm toegenomen, houd ik dat nog vol? Mijn vader heeft alzheimer, is opgenomen in het verpleeghuis en heeft veel zorg nodig. Ik kan hem amper bezoeken. Op een gegeven moment merk je dat je alleen maar met politiek bezig kan zijn, mensen mij alleen maar als politicus gaan zien, en je zo jezelf kwijtraakt. Het voelt voor mij echt alsof ik aan de handrem heb getrokken.’’