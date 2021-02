Celstraf voor Veenendaalse superhacker: ‘Hij was niet gestopt als hij niet was aangehouden’

De politie hield A. vorig jaar juni in zijn woning aan nadat 27 bedrijven aangifte hadden gedaan van afpersing of poging tot afpersing in de maanden maart, april en mei. Nadat hun websites door een DDoS-aanval korte tijd slecht bereikbaar waren geweest of zelfs helemaal plat hadden gelegen, kregen ze bericht dat dit ‘een voorproefje’ was geweest. Om een grotere aanval te voorkomen, moesten ze 0,1 bitcoin overmaken. Twee bedrijven gingen voor het dreigement door de knieën.