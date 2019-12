Celstraffen voor beroving koerier van 300 iPhones in ‘nepbedrijf’ in loods Veenendaal

Update Man gewond bij schietpar­tij in Rhenen; verdachte man (52) aangehou­den

2 december VEENENDAAL - Bij een schietpartij op de kruising van de Cuneraweg en Brinkersteeg in Rhenen is een man gewond geraakt. De verdachte is door de politie opgepakt in de Eekhoornlaan in Veenendaal. Het betreft een 52-jarige man uit Veenendaal.