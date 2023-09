Cindy en Roxy sluiten hun winkel in Passage Corridor: 'Dit was niet nodig geweest'

Na ‘eilandjes­cul­tuur’ in de hoofdstad geniet Friso Drewes bij Valleivo­gels: ‘Normale normen en waarden’

Friso Drewes is terug bij Valleivogels. De Amersfoorter speelde al twee seizoenen op sportpark De Bree-West. Nu hij is teruggekeerd uit Amsterdam, waar hij een ‘eilandjescultuur’ ervaarde, is hij blij om terug te zijn.