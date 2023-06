COA wil voormalig pand BelCompany in Veenendaal kopen voor langdurige huisvesting vluchtelingen

update ADO Den Haag belegt trainings­kamp op de Wageningse Berg, maar speelt daar geen oefenwed­strijd

Stadion de Wageningse Berg blijft in trek bij betaald voetbalclubs. Deze zomer belegt ADO Den Haag een trainingskamp in het roemruchte stadion. De Hagenaars verblijven van 24 tot en met 29 juli in Wageningen, zo meldt de club op haar website. Op vrijdag 28 juli speelt de formatie uit de Keukenkampioen Divisie een oefenduel. De tegenstander en locatie zijn nog niet bekend.